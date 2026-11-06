Gassi gehen macht glücklich und gesund. Das behaupten nicht nur Hundefans, die selbst bei fünf Grad und Nieselregen fröhlich durch den Matsch stiefeln. Es ist auch wissenschaftlich belegt: Laut der University of Western Australia erreichen Frauchen und Herrchen aktiver Hunde viermal so häufig die WHO-Empfehlung von 150 Minuten Bewegung pro Woche wie hundelose Menschen. Hundehalter haben ein um 30 Prozent geringeres Risiko, an Herz-Kreislauf-Leiden zu sterben. Beim Streicheln sinkt das Stresshormon Cortisol, das Kuschelhormon Oxytocin wird verstärkt ausgeschüttet.