Etwa 90 Millionen Platten hat der französische Pianist schon verkauft, gerade ist sein 35. Album erschienen. Im Gespräch erzählt Richard Clayderman vom Aufwachsen in einer Pariser Banlieue, wieso er ein schlechter Schüler war und wie ihm Nancy Reagan zum Durchbruch verholfen hat.

Protokolle: Anant Agarwala

Der französische Pianist Richard Clayderman wurde Ende der 1970er-Jahre mit blonder Engelsmähne am weißen Flügel weltberühmt. Seine " Ballade pour Adeline" verkaufte sich mehr als 20 Millionen Mal. Gerade ist sein 35. Album erschienen, es heißt "Forever Love". Zum Gespräch bittet der 68-Jährige in der riesigen Wohnung seines Managers in einem schicken Vorort von Paris. Clayderman trägt Sneaker, Kapuzenpulli und FFP2-Maske, er wirkt bescheiden und unkompliziert.