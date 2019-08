Würzburg (dpa/lby) - Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat mehr Zivilcourage im Kampf gegen Antisemitismus gefordert. "(Das) beginnt ganz einfach am Stammtisch", sagte Schuster in einem Interview des Bayerischen Fernsehens. "Da auch den Mut zu haben, wenn es zu Äußerungen kommt zu sagen: Du, bist Du dir eigentlich im Klaren, was du da eben gesagt hast?", nannte Schuster ein Beispiel aus dem Alltag.