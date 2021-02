Von Julia Rothhaas

"Ich bin über den Lockdown in eine Depression abgerutscht", schreibt Mareile Ihde am 24. Januar auf Twitter. "Jetzt muss ich auch was machen." Die Ernüchterung folgt einen Tag später: "Habe die Nacht damit verbracht, Therapeuten anzumailen. Die haben jetzt zum Teil noch nicht einmal mehr Wartelisten, weil es zu viele Menschen gibt, die warten." Ihde kontaktiert an den folgenden Tagen jede Menge Psychotherapeuten, die sie über Google und Jameda in einer niedersächsischen Stadt, ihrem Wohnort, finden kann, per Mail und per Telefon, aber keine Chance.