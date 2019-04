5. April 2019, 17:11 Uhr Erziehung Wie wichtig ist die Kindheit für das Leben?

Mädchen Kinder SeifenblasenPhoto by Jelleke Vanooteghem on Unsplash

Die frühen Jahre eines ­Menschen sind ungeheuer wichtig. Aber wie stark ­beeinflussen sie das weitere Leben wirklich? Prominente erzählen, was sie geprägt hat.

Von Mareen Linnartz und Antje Wewer

Vor wenigen Wochen erschien in einer Zeitung eine Annonce, in der eine "jung gebliebene Sie", interessiert an "Kultur und Reisen nach Italien" einen ebenso "jung gebliebenen Er" suchte, "+/- 65", der aber bitte eines in seiner Biografie vorweisen sollte: "eine glückliche Kindheit". Die Anzeige klang nicht so, als wäre das ein Witz. Sondern eher, als würde die Suchende an einen Determinismus glauben: weil nur aus glücklichen Kindern glückliche Erwachsene würden, wünschte sie sich jemanden mit einer ­guten Vergangenheit für eine ...