Alfons Studzinski ist 98 und hat nie die Öffentlichkeit gesucht. Aber seit Josef S. vor Gericht steht, will er doch noch etwas sagen zu diesen fünf Jahren, die er in Sachsenhausen war. Häftlingsnummer 23355. Block 34. Dann Block 25. Am Ende Block 4.

(Foto: Regina Schmeken)