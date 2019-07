25. Juli 2019, 18:52 Uhr Moderne Mythen Erzähl doch mal

Ursula von der Leyen hat es kürzlich vorgemacht: Mit einer richtig guten Story kann man es weit bringen - denn wir alle lieben gute Geschichten. Ein Gastbeitrag von Bernhard Pörksen über die Macht des Narrativs.

Von Bernhard Pörksen

Der Sog der Story, die Macht einer Geschichte, die einen mitreißt und manipuliert, wurde mir vor ein paar Jahren an einem Nachmittag im Winter so richtig klar. Ich hantierte gerade - ein paar Hundert Studierende waren schon da - an einem bedrohlich pfeifenden und fiependen Uni-Mikrofon herum, kurz vor dem Start der Vorlesung. Da kam ein junger Mann in Anzug und Krawatte auf mich zu. "Herr Pörksen", so sagte er, "ich habe vor genau zwei Jahren meine Freundin in einer ...