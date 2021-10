"Das Ende vom Beruf ist der Anfang vom Ende", sagt Patricia Riekel. Wie geht es ihr also, fünf Jahre nach dem Abschied von der "Bunten"? Ein Gespräch über ihre Kindheit, ihre Partnerschaft und schlechten Straßenbelag.

Protokolle: Claudia Fromme

Im Herzogpark in München bittet Patricia Riekel, 72, an den Esstisch. Vor einer Weile hatte die ehemalige Chefin der "Bunten" Fakten geschaffen: Weil ihr der Tisch zu hoch war, kürzte sie seine Beine. Ihr Partner Helmut Markwort fand das nicht gut: "Wir sind doch nicht bei Schneewittchen und den sieben Zwergen!" Pragmatisch wie sie ist, klebte Riekel die Beine einfach wieder an. Nun ist ihr Buch erschienen: "Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin?"