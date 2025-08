Persönlich schlagen wir jeden Tag drei Kreuze, dass wir niemals so leichtsinnig waren, uns in einen Schauspieler zu verlieben. Man stelle sich die öffentliche Demütigung nur mal vor: Filmpremiere an seinem Arm, geliehener Glitzerfummel, Red Carpet, Blitzlicht, ölige Fragen der People-Reporter − dabei hat das Schwein, wie alle auf ihren Social-Media-Kanälen seit Wochen durchhecheln, immer noch die schmutzige Affäre mit der Hauptdarstellerin am Laufen. Dass der männliche und der weibliche Star bis zur Raserei ineinander verschossen sind, zumindest für die Dauer der Promotion, ist im Filmbusiness die lukrativste aller Gewissheiten, rare Ausnahmen werden in Produzentenkreisen nur fluchend akzeptiert („Titanic“ muss diesbezüglich als größter Flop der Filmgeschichte gelten).

Die hochkarätigsten Liebespaare in der Geschichte des Planeten haben bekanntermaßen bei Dreharbeiten zueinandergefunden: Humphrey Bogart und Lauren Bacall 1944 am Set von „To Have and Have Not“, Tom Cruise und Nicole Kidman 1989 am Set von „Tage des Donners“, Brad Pitt und Angelina Jolie 2004 am Set von „Mr. & Mrs. Smith“, Thore Schülermann und Jana Kilka 2010 am Set von „Verbotene Liebe“, die Liste ließe sich bis in alle Ewigkeit ergänzen. Weshalb wir immer skeptisch sind, wenn Schauspieler behaupten, sie träfen ausschließlich zusammen, um unter widrigen Bedingungen (muffige Trailer, unbequeme Klappstühle, fettige Farfalle mit Käsesoße) große Kunst herzustellen.

Die prosaische Wahrheit, der es ins Auge zu sehen gilt: Filmsets sind organisierte Liebesfallen, wo Aufnahmeleiter aphrodisierende Düfte versprühen, Kostümdesigner Reizwäsche auslegen und der Beleuchter allabendlich das Rotlicht einschaltet, woraufhin der männliche und der weibliche Star wie die Karnickel übereinander herfallen und die PR-Maschine brummt.

Dies nur als Erklärung dafür, dass wir kein bisschen überrascht waren, als die Herzblatt-Geschichte der Woche bei uns aufschlug: Liam Neeson und Pamela Anderson sind seit den Dreharbeiten zu „Die nackte Kanone“ ein Paar! Der feinnervige „Schindlers Liste“-Star mit dem irischen Charakterschädel und die einstige „Baywatch“-Sirene, die als Berufskleidung von 1992 bis 1997 nur Badeanzug und Lipgloss trug und 2023 ebenfalls ins Charakterfach wechselte, indem sie bei der Paris Fashion Week das Make-up wegließ: Sie haben sich unsterblich ineinander verliebt. Hält Entertainment Weekly für möglich. Glaubt Elle. Weiß Glamour todsicher. Um der journalistischen Sorgfaltspflicht zu genügen, haben wir trotzdem Chat-GPT befragt („Pamela und Liam: Kann es wirklich wahr sein...?!?“) und erfahren, dass Liam bei der Londoner Premiere am 22. Juli Pamela „liebevoll auf die Wange geküsst hat – sehr öffentlich und intensiv von Fotografen eingefangen“. Wie schön!

Also wir wissen ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber die Komödie zu dieser Love Story wollen wir seither unbedingt sehen.