Von Nadja und Clemens von Saldern

Mein Mann und ich sind seit mehr als 25 Jahren verheiratet, unsere Aufgabenteilung war immer klassisch. Er hat mit seiner Firma unseren Lebensunterhalt bestritten, ich nur wenig dazuverdient. Kürzlich las ich in der Zeitung, wie viele Frauen nicht wissen, was ihr Partner verdient, und dabei erschrocken festgestellt, dass ich dazugehöre. Jetzt will ich es wissen – habe aber Angst, dass mein Partner es nach all der Zeit als fehlendes Vertrauen werten würde, wenn ich beginne nachzufragen. Wie kann ich ein Gespräch über Geld initiieren?