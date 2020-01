Paartherapie:Wie rette ich meine Beziehung?

Sie weinen, sie schimpfen, sie schreien, sie schweigen. Nicht zu zweit im eigenen Wohnzimmer, sondern in einer Praxis. Weil sie als Paar nicht weiterwissen, hoffen sie auf die Hilfe eines Therapeuten. Solche Szenen gibt es hundertfach in Filmen, Büchern, Podcasts. Doch in der Realität wissen viele nicht, wie so eine Sitzung überhaupt abläuft. Wir haben drei Paartherapeuten die wichtigsten Fragen gestellt.