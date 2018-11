9. November 2018, 19:19 Uhr Opferanwältin Dem Kind eine Stimme geben

Anwältin Katja Ravat vertrat den Jungen, der von seinen Eltern in Staufen zum Missbrauch angeboten wurde. Die Täter waren Manager, Maurer, Väter. Wie nähert man sich einer jungen, verletzten Seele?

Von Mareen Linnartz

Sie hat es ihm erst vor wenigen Wochen gesagt. Nach seinem ersten Sommer in Sicherheit. Nach seinem ersten Geburtstag, den er richtig gefeiert hat, mit Geschenken, Kuchen, "Happy Birthday" und den besten Wünschen für das nächste Lebensjahr. Zehn ist er geworden. Er lebt jetzt irgendwo in Deutschland bei einer Familie, hat Geschwister. Er mag, was auch andere in seinem Alter so mögen: Comics lesen, Fahrrad fahren, seine Habseligkeiten in einem Tresor verstauen. Aber er schläft nicht gut. Nachts soll ...