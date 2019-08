2. August 2019, 17:20 Uhr Familie Und plötzlich ist nichts mehr da

Eine Mutter verliert ihre Wohnung und dadurch noch viel mehr: ihre Sicherheit, ihren Halt und beinahe ihren Sohn. Die Geschichte einer unsichtbaren Not.

Von Lisa Schnell

Wenn Claudia Becker nach Hause will, geht sie in eine Lagerhalle. In einem Augsburger Industriegebiet öffnet sie die Tür zu einem kleinen Abteil ohne Fenster. Ihr Sofa ist hochkant in eine Ecke gepresst, aber es ist ihr Sofa, nicht das eines Fremden. Sie stöbert in den Kisten, schaut Fotos an von sich und ihrem Sohn. In eine Ecke hat sie ihren Küchenstuhl und einen Gartentisch gestellt. Dort sitzt sie dann, eingekeilt zwischen ihren Möbeln in einer dunklen Box und ist ...