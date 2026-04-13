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EssayDie braunen Flecken und die offenen Fragen

Lesezeit: 9 Min.

Collage: Christian Tönsmann/Foto: Privat/Lisa-Blue/Getty Images

Seit Kurzem ist die digitalisierte NSDAP-Mitgliederkartei für jeden bequem einsehbar. Und viele aus der Enkelgeneration haben endlich Gewissheit, ob Opa ein Nazi war. Aber reicht das, um die eigene Familiengeschichte zu verstehen?

Von Joachim Käppner

War Opa ein Nazi? Oder Uropa? Oder Oma? Solche Fragen sind oft schwerer zu beantworten, als es den Anschein hat.

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SZ PlusVon Katrin Albrecht, Joachim Käppner, Christian Mayer und Nicolas Richter

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