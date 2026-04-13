War Opa ein Nazi? Oder Uropa? Oder Oma? Solche Fragen sind oft schwerer zu beantworten, als es den Anschein hat.
EssayDie braunen Flecken und die offenen Fragen
Lesezeit: 9 Min.
Seit Kurzem ist die digitalisierte NSDAP-Mitgliederkartei für jeden bequem einsehbar. Und viele aus der Enkelgeneration haben endlich Gewissheit, ob Opa ein Nazi war. Aber reicht das, um die eigene Familiengeschichte zu verstehen?
Von Joachim Käppner
Historie:Die US-Präsidenten und ihre Kriege
Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, heute Iran: Mehrere US-Präsidenten haben die Supermacht nach 1945 in bewaffnete Konflikte geführt. Dabei zeigt sich ein klares Muster – und eine Warnung für Donald Trump: Kriege ohne klares politisches Ziel blieben meist erfolglos.
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