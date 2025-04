„Ich habe alles gemacht, was die Kinderwunschmedizin hergibt“

Jahrelang versuchte Nova Meierhenrich mit allen Mitteln, schwanger zu werden. Es klappte nicht. Ein Gespräch über unangemessene Fragen und Hormonspritzen in der Handtasche.

Interview von Barbara Vorsamer

Die Moderatorin Nova Meierhenrich lebt mit Schrebergarten und Hund, neuem Partner und Fernreisen das freie Leben einer kinderlosen 51-Jährigen. In ihrem neuen Buch „Lebensschlenker“ erzählt sie, dass das keine freiwillige Entscheidung war. Viele Jahre lang versuchte sie, mit allen Mitteln, schwanger zu werden – erfolglos. Man trifft sie an einem sonnigen Vormittag in der Bar eines Hamburger Hotels zum Gespräch.