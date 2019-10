Jena/Stockholm (dpa/th) - Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat dem gebürtigen Jenenser John Goodenough zum Chemie-Nobelpreis gratuliert. "Thüringen und insbesondere die Stadt Jena freut sich mit John Goodenough über diese höchste Anerkennung, die ein Chemiker für seine Arbeit erhalten kann", erklärte Tiefensee am Mittwoch in einer Mitteilung. Ein kleiner Schimmer des Glanzes falle vom Miterfinder des Lithium-Ionen-Akkus nun auch auf die thüringische Technologiehochburg.

Der US-Amerikaner Goodenough wurde 1922 in Jena geboren und 2018 mit der Ehrendoktorwürde der dortigen Universität ausgezeichnet. Er arbeitet an der University of Texas in Austin.