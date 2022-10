Von Florian Welle

New Orleans hat sein French Quarter und den Jazz, seine kreolische Küche und den Mardi Gras, seine Voodoo-Tradition und die Friedhöfe mit ihren opulenten Mausoleen. Und jede Menge Geister und Gespenster. Robert Florence, Gründer der Historic New Orleans Walking Tours, sagte einmal den Dallas Morning News: "Wir haben wahrscheinlich mehr Geistergeschichten pro Quadratmeter als irgendwo anders in den Vereinigten Staaten, wahrscheinlich in der Welt."