Die Finanzbloggerin Natascha Wegelin spricht Frauen auf eine gut verdrängte Sorge an, die Angst vor Altersarmut. Sie verrät, wie man Vermögen aufbaut, und sagt: Ihr habt es in der Hand.

Natascha Wegelin steht im ersten Moment etwas verloren rum zwischen all diesen Frauen, die doch ihre Fans sind. Sie ist verspätet in die Berliner Kneipe gekommen, in der sich an diesem Abend etwa 30 Frauen über ein Thema austauschen wollen: Geld. An den Tischen wird gesprochen, einige Fans schauen hoch, tuscheln. Die kleine Frau im unauffälligen schwarzen Pulli mit den brauen Locken - "Ist sie das?". Ist sie. Aber erst mal holt sie sich ein Bier.