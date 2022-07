"Ich will nicht in den Schuhen eines Politikers stecken": Natalia Klitschko in Hamburg.

Von Verena Mayer

Eine Frau in weißem Rock und weißer Bluse spaziert zum Museum Jenisch-Haus in Hamburg, einer weißen Villa mit goldenen Verzierungen. Rundherum Wiesen und Bäume, am Horizont glitzert die Elbe. Es gibt wohl kaum einen idyllischeren Ort für einen heißen Juninachmittag, und das Bild, wie diese Frau in Weiß über die Wiese läuft und die Marmortreppe rauf zum Museumscafé, könnte man sofort auf Instagram posten.