Hin und wieder weiß man, wo man gern hinmöchte. Mindestens genauso häufig aber weiß man, wo man nicht hinwill. Manchmal trifft beides zusammen: Man will eigentlich gerne dorthin, wohin man aber wegen aktueller Hindernisse oder ausufernder Bosheit doch nicht hinwill. Klingt seltsam? Ein paar Gedanken dazu.
Deutscher AlltagSchön war’s in Amerika
Lesezeit: 3 Min.
Wie gern ist unser Kolumnist doch früher durch New Mexico oder Arizona gereist. Heute will er nicht mehr dorthin – und auch München lässt er lieber aus, wenn Sicherheitskonferenz ist.
Kolumne von Kurt Kister
Deutscher Alltag:Wer bin ich?
Der Schwan, der Baum und ich: Unser Autor denkt über seine Wandlung zum Content-Creator nach.
Lesen Sie mehr zum Thema