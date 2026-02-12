Hin und wieder weiß man, wo man gern hinmöchte. Mindestens genauso häufig aber weiß man, wo man nicht hinwill. Manchmal trifft beides zusammen: Man will eigentlich gerne dorthin, wohin man aber wegen aktueller Hindernisse oder ausufernder Bosheit doch nicht hinwill. Klingt seltsam? Ein paar Gedanken dazu.