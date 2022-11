Von Max Scharnigg und Julia Werner

Für sie: Saubere Muse

Gesehen auf dem roten Teppich letzte Woche: Elle Evans. Wer ist das? Eines der Models, das vor Jahren mal in diesem Musikvideo zu "Blurred Lines" von Robin Thicke tanzte, über den man heute nur noch die Nase rümpfen darf, weil es da beim Dreh zu Übergriffen kam. Zum Glück geht es den einst nackt tanzenden Elfen heute offenbar gut. Elle zum Beispiel hat den Musiker Matt Bellamy geheiratet, den wir hier an ihrer Seite sehen. Die beiden wirken glücklich, sie stimmen manchmal sogar ihre Outfits aufeinander ab im sonnigen Malibu, und das ist ja immer ein gutes Zeichen in Sachen Happiness. Aber nicht in Düsseldorf. Denn zu den European MTV Awards kam der Sänger der britischen Band Muse schließlich als Promi, der gerne den Weltuntergang besingt. So kommt es, dass hier zwei Stile aufeinandertreffen, also der total durchondulierte, viel Haut zeigende American-Housewife-Style der "Yogi Goddess", wie sich Evans auf Instagram selbstbewusst nennt - und der "Ich-bin-in-meiner-Funktion-als-Rocker-hier"-Anzug des Ehemanns. Der klassisches Filmpreis-Stil von Evans wirkt aber in diesem Kunterbunt, das Musik-Events tollerweise immer sind, altbacken. Was mal wieder die ewig diskutierte Frage aufwirft, ob Kunst und der Mensch dahinter getrennt gesehen werden können. Ist so eine schöne, saubere Elle Evans für einen seriösen Indie-Sänger nicht viel zu schön und sauber? Müsste sie sich nicht in eine mies gelaunte Tattoo-Braut mit schwarz gefärbten Haaren verwandeln? Natürlich nicht. Man darf ja wohl den Zustand der Welt kritisieren und es zu Hause trotzdem schön haben, das weiß der westliche Mensch aus eigener Erfahrung. Das alles ist außerdem nicht Elle Evans' Problem, der man hier nur gut gelaunt zurufen kann: Bleib, wie du bist!

Für ihn: Alter Schmierfink

Klar, jemand, der mit einer Gitarre auf einer Stadionbühne steht, sieht immer gut aus. Aber Matt Bellamy ist auch netto betrachtet einer der flottesten Frontmänner der jüngeren Rockgeschichte und hat zusätzlich eine wirklich attraktive Stimme. Jetzt ist er Mitte 40, seine Band Muse füllt immer noch Stadien, und Bellamy selbst ist trotzdem nicht in die Bono-Falle getappt, sondern hält sich weitgehend zurück mit Auf- und Ausfälligkeiten. Der Anzug zu den MTV Awards bildet allerdings eine Ausnahme, und zwar nicht nur wegen der irritierenden Knöpfung. Den Trend zum Männer-Farbton Pink hatten wir in dieser Rubrik ja unlängst schon abgehandelt, hier kommen aber noch eigentümliche Elemente der Street-Art hinzu. Es sieht aus, als wäre Bellamy Opfer eines Drive-by-Graffito geworden. Oder ist er in eine Protestaktion von Klimaaktivsten geraten? Man kann ja auch keine Kartoffelsuppe mehr kochen, ohne dass jemand einen van Gogh reinwirft! Tatsächlich ist das Gekritzel aber eher banaler Natur, denn es ist das Symbol der neuen Muse-Platte ("Will Of The People") und optisch stark an das dödelige "Anarcho-A" angelegt. Das wiederum erinnert an Zeiten, als am Stadtbrunnen noch müde Hundepunks rumsaßen und Achtklässler dazu inspirierten, sich das wilde A in den Schulordner oder aufs Schlampermäppchen zu malen. Echt ey, macht kaputt, was euch kaputt macht! Bellamy kritzelt das ehrwürdige Symbol nun nicht nur auf seine Sachen, sondern verknüpft es auch mit Werbegedanken, das ist schon ein bisschen, na ja, schwach. Man würde aber trotzdem gerne Details zu so einem customized Klamottenensemble erfahren: Kommt da jemand zum Ansprühen vorbei oder macht man das selbst? Wird das von Hand gewaschen? Kann man das Hemd auch noch mit einem anderen Anzug verwenden?