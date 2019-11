Vogelschwarm in Morgennebel: An Strommasten vorbei ziehen Vögel in ihre Winterquartiere. Die meisten Zugvöglel sind bereits aufgebrochen; als erste haben schon im August die Mauersegler den Süden Deutschlands verlassen.

Riedlingen-Bechingen, Baden-Württemberg, von Thomas Warnack/dpa, publiziert am 2. November