Die Größte: Seit Donnerstag hat die Sagrada Família in Barcelona den höchsten Kirchturm der Welt. Mit dem Aufsetzen eines Kreuzsegments auf dem sogenannten Christus-Turm ist das Bauwerk nun 1,41 Meter höher als das Ulmer Münster, das den inoffiziellen Titel die vergangenen 135 Jahre getragen hatte.

(Foto: Yamil Lage/AFP)

Hurrikan Melissa ist inzwischen keine Gefahr mehr für die Karibikstaaten, hat dort aber mindestens 50 Menschen das Leben gekostet und Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. Auf Kuba (im Bild), wo ein Mann ein zerfleddertes Haus betrachtet, blieb es immerhin wohl bei Sachschäden.

(Foto: Boris Roessler/dpa)

Zuchtgänse watscheln durchs Freigehege. Angesichts der steigenden Fallzahlen der Vogelgrippe besonders im Osten und Norden Deutschlands machen sich Geflügelbauern Sorgen um ihre Bestände. 500 000 Nutztiere sind landesweit bereits getötet worden.

(Foto: Dibyangshu Sarkar/AFP)

Halloween, weltweite Faszination: Während sich in Deutschland die Grundschulkinder verkleiden und für Süßigkeiten um die Häuser ziehen, werfen sich auch anderswo Menschen in Schale. Ziemlich gruselig teilweise, wie hier in Kolkata, Indien.

(Foto: Lisi Niesner/REUTERS)

„Lachen ist verdächtig“ heißt das hier zu sehende Werk des Künstlers Fabian Knecht an der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Das 600 Quadratmeter große Tarnnetz besteht aus Textilien, die von Frauen und Kindern in der Ukraine während des Krieges hergestellt worden sind.

(Foto: Christopher Furlong/Getty Images)

Musik-Legende Freddie Mercury ziert ein Poster in Liverpool mit der Aufschrift „Gott sei Dank für Einwanderer“. Eine Aktivistengruppe mit dem Namen „Everybody hates Elon“ steckt dahinter. Es geht ihnen um Solidarität mit Immigranten, die in Großbritannien und anderswo nicht mehr überall gegeben ist. Freddie Mercury wurde auf Sansibar geboren.

(Foto: Jeffrey Groeneweg/ANP/dpa)

In Meteren in den Niederlanden sind ein Lastwagen mit Birnen und ein Passagierzug zusammengestoßen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, darunter vier Passagiere und der Lkw-Fahrer. Glück im Unglück. An Bord des Zuges waren mehrere Hundert Personen.