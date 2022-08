Rundherum Chaos im Proberaum, der eigentlich der Keller der Familie ist. All das stört Autorin Mithu Sanyal aber nicht beim Singen.

Von Lucia Bramert

"Oh, die Wäsche ist fertig", sagt Mithu Sanyal beim Betreten des Proberaums. Eigentlich ist dieser Raum ihr Keller, mit ihrem Mann wohnt sie ein Stockwerk höher in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf. Neben der Waschmaschine türmen sich Werkzeuge, Spiele, Lego-Bausätze, Umzugskartons und Ordner bis zur Decke, ein buntes Chaos. Aber damit nicht genug: Auf einem Holztisch steht ein Mischpult, daneben Verstärker, Mikrofon, zwei große Lautsprecherboxen und eine Gitarre. Hier unten, zwischen Waschmaschine und Krimskrams, wird gleich Musik gemacht.