14. März 2019, 10:29 Uhr Mieter und Miete Das Recht zu wohnen

"Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." So steht es im Grundgesetz, Artikel 14. Warum wird Wohnraum in Großstädten trotzdem immer teurer?

Von Wolfgang Janisch

Kurios ist es natürlich schon, dass ausgerechnet ein paar Berliner einen Teil-Sozialismus einführen wollen, wo man nach dem Mauerfall die Folgen sozialistischer Wohnungswirtschaft im Ostteil der Stadt doch höchstpersönlich besichtigen konnte. Die Initiative "Deutsche Wohnen enteignen" will in Berlin ein Volksbegehren in Gang setzen, mit einer maximal radikalen Forderung, die nach einer von Lenins April-Thesen klingt, veröffentlicht in der Prawda im Revolutionsjahr 1917: Enteignung des Großgrundbesitzes.

Und das Thema zieht. Die Menschen gehen in ihrem Kiez auf die Straße, Mieter ...