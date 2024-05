Keinen Geschmack hat auch Lauren Sánchez, 54, Dauerverlobte von Jeff Bezos. Sie ist optisch eine Mischung aus Jessica Rabbit und Carmen Geiss, also große (gemachte) Brüste, große (gemachte) Lippen, und zwischen diesem ihrem Körper und der Welt nur ein Fetzchen Stoff. Zum State Dinner neulich im Weißen Haus kam sie in einer hautengen Nummer aus blutroter Spitze - Joe und Jill Biden hätten einen Abend lang schon sehr konzentriert an die Decke starren müssen, um Sanchez' Brüste nicht zu sehen. Wahnsinnig komisch wird das Ganze, wenn man die Biografie hinzuaddiert: Lauren Sánchez, Kind mexikanischer Einwanderer, hat als Sport-Reporterin einen Emmy gewonnen und als erste Frau der Welt eine Produktionsfirma für Luftaufnahmen gegründet, was nahe liegt, denn sie fliegt mit einem großem Aplomb Helikopter. Wer Brüste sieht und Doof denkt, kann das ja mal sacken lassen.

Dass Sánchez nicht unbedingt bei Prada shoppt, weiß auch Anna Wintour, Hohepriesterin der Vogue und Organisatorin der New Yorker Met Gala. Anfang der Woche also diese Meldung, auf allen Kanälen: Ein Insider sagt, die Wintour-Biografin habe verraten, Wintour sei der Meinung, Sánchez habe keinen Geschmack. Sie dürfe an der Met Gala nur teilnehmen, nachdem sie von ihr, Wintour, beraten worden sei. Das war natürlich ein Downer. Wintour empfehle, so hieß es, einen Look des US-Designers Oscar de la Renta, der elegante, aber unfassbar langweilige Abendkleider macht.

Interessant! Die Vogue-Chefin hat von ihrer eigenen Veranstaltung offenbar nicht das Fetzchen einer Ahnung. Wenn es nämlich einen roten Teppich gibt, auf dem der schlechte Geschmack noch zu Hause ist, so liegt er an jedem ersten Montag im Mai vor dem Metropolitan Museum in New York. Die Met Gala ist de facto das "Mainz, wie es singt und lacht" der Mode, auf der Worst-Dressed-Of-All-Time-Liste stehen Sarah Jessica Parker mit einer Narrenkappe aus Flammen, Katy Perry mit mannshohen Engelsflügeln, Jared Leto mit seinem eigenen Latexkopf als Accessoire, Cardi B mit einer Schleppe, auf deren Quadratmeterzahl eine Münchner Familie bequem wohnen könnte, sowie eine Chefredakteurin in einem mit Wülsten beladenen Silberkleid, das an Padmé Amidala in "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" erinnerte. Und da hatte Anna Wintour sich selbst einfach wahnsinnig schlecht beraten.

Detailansicht öffnen Mit freundlichen Grüßen von Anna: Lauren Sánchez auf der Met Gala. (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

Lauren Sanchez trug dann übrigens eine bodenlange Robe mit Perlmutt-Plättchen. Während andere Damen schamlos blankzogen, waren ihre Brüste in einem samtenen Bustiertop luftdicht verpackt. Das Kleid war von Oscar de la Renta. Es war eine herbe Enttäuschung.