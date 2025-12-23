SZ: Frau Chateau, Eltern verzweifeln gerade, weil sie nicht verstehen, warum ihre Kinder ständig und ohne erkennbaren Anlass „Six Seven“ rufen. Sie sind promovierte Meme-Expertin. Können Sie das virale „Six-Seven-Meme“ erklären?
Internet-Kultur„Lasst die Memes eurer Kinder in Ruhe!“
Lesezeit: 7 Min.
Was bedeutet Six-Seven, was ist ein Charlie-Kirk-Filter? Eltern wollen immer alles verstehen. Die Medienwissenschaftlerin Lucie Chateau über Ironie im Netz – und warum sie als Abgrenzung für Jüngere so wichtig ist.
Interview von David Kulessa
