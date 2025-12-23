Zum Hauptinhalt springen

Internet-Kultur„Lasst die Memes eurer Kinder in Ruhe!“

Lesezeit: 7 Min.

Kirkification oder Kirkify Memes, bezeichnet einen Trend, bei dem das Gesicht des getöteten ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk mit Hilfe von KI und Photoshop auf andere Fotos übertragen wird.
Kirkification oder Kirkify Memes, bezeichnet einen Trend, bei dem das Gesicht des getöteten ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk mit Hilfe von KI und Photoshop auf andere Fotos übertragen wird. (Foto: Quelle: knowyourmeme)

Was bedeutet Six-Seven, was ist ein Charlie-Kirk-Filter? Eltern wollen immer alles verstehen. Die Medienwissenschaftlerin Lucie Chateau über Ironie im Netz – und warum sie als Abgrenzung für Jüngere so wichtig ist.

Interview von David Kulessa

SZ: Frau Chateau, Eltern verzweifeln gerade, weil sie nicht verstehen, warum ihre Kinder ständig und ohne erkennbaren Anlass „Six Seven“ rufen. Sie sind promovierte Meme-Expertin. Können Sie das virale „Six-Seven-Meme“ erklären?

Zur SZ-Startseite

Rechtsextremismus
:„Ich bin die Stimme von sehr, sehr vielen Menschen“

Helle Aufregung im Land, als bei der AfD-Jugend ein Redner im Hitler-Sound auftrat. Was war das bitte? Alexander Eichwald erklärt es nun selbst – und der AfD wird das nicht gefallen.

SZ PlusVon Philipp Bovermann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite