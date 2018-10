20. Oktober 2018, 00:00 Uhr Meldung US-Botschaft lädt zur Pyjama-Party

Einem Mitarbeiter der US-Botschaft in Australien ist etwas ziemlich Peinliches passiert: Er verschickte versehentlich eine Einladung zu einer Pyjama-Party - nicht an seine Freunde, sondern an Politiker, Diplomaten und Firmenchefs. Sein Chef, der Botschafter selbst, entschuldigte sich und sagte die Party ab: "Es tut mir leid, diejenigen enttäuschen zu müssen, die an dieser Katzenpyjama-Party teilnehmen wollten."