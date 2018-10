27. Oktober 2018, 00:00 Uhr Meldung Super-Seebrücke eröffnet

55 Kilometer, 400 000 Tonnen Stahl: Das ist die neue Brücke Chinas.

Von Nina Himmer

Sie ist 55 Kilometer lang, hat 15 Milliarden Euro gekostet und besteht aus 400 000 Tonnen Stahl (das sind ungefähr 55 Eiffeltürme): China hat diese Woche die längste Seebrücke der Welt eröffnet. Sie verbindet die Städte Hongkong, Zhuhai und Macau. Von Hongkong nach Macau kommt man nun in 30 Minuten statt in drei Stunden. Neun Jahre wurde an der Brücke gebaut - und noch viel länger über sie gestritten. Die Menschen im selbstverwalteten Hongkong fürchten nämlich, dass China sich mit der neuen Brücke mehr in ihre Politik einmischen könnte. Und darüber sind sie gar nicht glücklich.