15. Dezember 2018, 00:00 Uhr Meldung Pralinenfabrik läuft aus

Kiloweise Schoki auf der Straße

Von Nina Himmer

Eine Tonne Schokolade, mitten auf der Straße. Was nach einem wahrgewordenen Weihnachtswunsch klingt, ist eigentlich ein Unfall. Passiert ist er diese Woche in der Stadt Werl in Westfalen. Wegen eines technischen Problems in einer Pralinenfabrik sind dort riesige Mengen Schokolade auf die Straße geflossen. Der klebrige Schokostrom hat sogar den Verkehr blockiert. Die Feuerwehr musste anrücken. Den Süßkram vom Asphalt zu kriegen, war nämlich kein Zuckerschlecken: Mit Schaufeln, warmen Wasser und Dachdeckerbrennern schufteten 25 Feuerwehrleute stundenlang, naschen durfte dabei niemand. Den größten Teil der Schokolade schaufelten sie in Entsorgungsbehälter. Den Rest schrubbten sie mit heißem Wasser bis aus den letzten Ritzen und Poren der Straße. Sonst hätten nämlich Autos darauf ins Rutschen geraten können. Schade um die Schokolade ist es allemal: Aus den 1 000 Kilogramm hätte man 10 000 Tafeln Schokolade gießen können. Wenn man davon jede Woche nur eine Tafel isst, reicht dieser Vorrat für fast 200 Jahre.