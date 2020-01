Es ist gerade mal ein paar Tage her, da veröffentlichte der königliche Palast ein denkwürdiges Foto. Darauf zu sehen: die Queen und drei Prinzen. Jene drei, die in der Thronfolge nach ihr kommen - Sohn Charles, Enkel William und Urenkel George. Das Bild sollte "den Beginn eines neuen Jahrzehnts markieren", hieß es im Begleittext des Buckingham Palace. Die Botschaft des sorgsam inszenierten Fotos war eindeutig. Auch in den Zwanzigerjahren, in denen mindestens ein Thronwechsel zu erwarten ist, steht die königliche Familie für Kontinuität - und zwar über Generationen hinweg. Das Bild erzählt aber auch noch eine andere Geschichte; nämlich die all jener, die nicht auf dem Foto zu sehen sind. Zum Beispiel Prinz Harry, Nummer sechs der Thronfolge.