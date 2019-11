Es gibt kaum ein Ereignis, das Millionen Leben so umkrempelt wie das Absterben des Staates, in dem man zuhause war. Daher rührt bis heute der große Bruch zwischen Ost und West, schreibt unser Autor.

Die deutsche Einheit wäre ohne den Mut vieler Menschen in der DDR nicht zustande gekommen, auch nicht ohne ihren Willen zur Freiheit und den Ärger über Jahrzehnte der Gängelung und Unterdrückung. Was sich in jenen Monaten des Jahres 1989 im Osten Deutschlands Bahn brach, wurde von den meisten Deutschen im Westen mit einer Mischung aus Verwunderung und Bewunderung, aus manchmal hämischer Skepsis und ungläubigem Staunen betrachtet. Die im Osten handelten. Die im Westen schauten zu.