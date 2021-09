Mary Bauermeister:"Ich habe alle Regeln gebrochen"

Interview von Mareen Linnartz

Schulabbrecherin, Mitbegründerin der Fluxus-Bewegung, Kunst-Star im New York der Sechzigerjahre, Geliebte des Komponisten Karlheinz Stockhausen und später seine Ehefrau: Mary Bauermeister hat ein bewegtes Leben geführt. Die 86-Jährige empfängt in ihrem Haus in der Nähe von Köln. Überall Werke von ihr, Linsenkästen, Steinskulpturen, Reliefbilder. Sie, ganz in Weiß, sitzt am Fenster in ihrer Küche. "Um Anarchie soll es gehen? Legen Sie los!"