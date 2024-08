Von Christian Mayer

Männer ab einem gewissen Alter scheinen besonders in der Urlaubszeit richtig aufzublühen, und man kann oft nur staunen über diesen Grad an Selbstzufriedenheit. Egal an welchem Ort man sich gerade aufhält, ob in Lindau am Bodensee oder auf La Gomera: Mittelalterliche Exemplare in etwas aus der Form geratenen Poloshirts, die gerade Urlaub von sich selbst machen, sind immer in der Nähe. Die Freude über den Ausnahmezustand steht ihnen ins unrasierte Gesicht geschrieben: Mir kann keiner was, ich lasse mich jetzt mal ein bisschen gehen, das ist mein gutes Recht. So wie jeder Zehnjährige auch das Recht hat auf mindestens drei oder vier Kugeln Schokoladeneis.