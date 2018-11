23. November 2018, 19:14 Uhr Mark Knopfler im Interview "Meine Liebe zu Gitarren passt nicht mehr in die Zeit"

Mark Knopfler, geboren 1949 in Glasgow, gründete 1978 die Band Dire Straits und verkaufte mit der Band bis heute mehr als 100 Millionen Tonträger.

Mark Knopfler füllt weltweit Stadien, hält sich selbst aber als Musiker für "absolut überschätzt". Ein Interview über Tourneen mit 69, die Nostalgie einzelner Noten und warum es die Dire Straits nicht mehr geben kann.

Von Martin Wittmann

An einem zugigen Vormittag in London: Vor der Tür seines Studios stehen Sportwagen, drinnen empfängt Mark Knopfler, 69, tiefenentspannt an einem Schreibtisch sitzend. Maulfaul sei der Musiker, war zu lesen. Ist er gar nicht. Er ist nur sehr, sehr ruhig - außer bei den ewigen Fragen nach den "Dire Straits". Da muss er dann doch lachen.

SZ: Mr. Knopfler, Sie singen auf Ihrem neuen Album von Kinderträumen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Von was haben Sie ...