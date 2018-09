29. September 2018, 00:00 Uhr Marita Krauss über Mia san mia

Die Landeshistorikerin erzählt im großen Interview, warum Bayerns Herrscher schon immer einen Hang zur Selbstüberschätzung hatten und welche Rolle das Theatralische im Land spielt.



Interview von Joachim Käppner und Christian Mayer

(Foto: Florian Peljak)

Einmal vom Starnberger See an die Uni Augsburg und dann in die Münchner Innenstadt: Marita Krauss hat an diesem schönen Spätsommertag schon ihr übliches Fahrpensum hinter sich. Nun sitzt die Professorin für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte auf der Terrasse des Literaturhauses. Sie hat viel zu erzählen über das Wesen der Bayern und ihre schillernden Herrscher.

SZ: Frau Krauss, nach außen markieren bayerische Politiker gerne den starken Mann, wie derzeit der Bundesinnenminister. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Marita Krauss: Bayern war ...