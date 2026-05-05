Im Netz existieren bereits unzählige Memes des US-amerikanischen Außenministers Marco Rubio . Sie zeigen fast immer das gleiche Foto auf der Couch im Oval Office, er mit leicht betretenem Gesichtsausdruck – aufgenommen interessanterweise damals bei dem Treffen mit Wolodimir Selenskij. Das Bild wurde wieder rausgekramt und auf Social Media neu betextet, nachdem Präsident Trump Nicolás Maduro abgesägt hatte: „Marco Rubio, als ihm klar wird, dass er jetzt Venezuela regieren muss.“ Großer Lacher.

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Danach wurde ihm per KI einfach ständig eine neue Arbeitsuniform übergestreift. „Rubio, als er merkt, dass er Gouverneur von Grönland wird.“ „Rubio, als er merkt, dass er der neue Coach von Manchester United ist“, und so weiter. Manche nennen ihn sowieso längst „Macro Rubio“ in Anspielung auf all die diversen Posten, die er in der Regierung mittlerweile innehatte. Trump wurde einmal mit den Worten zitiert: „Wenn ich ein Problem habe, rufe ich Marco an. Er kriegt’s gelöst.“ Ist allerdings schon ein Jahr her, in Trumps Zuneigungsspannen eine Ewigkeit.

Eine neue Aufnahme von Marco Rubio offenbart noch mehr verborgene Talente des Politikers

Jedenfalls gibt es jetzt eine neue Aufnahme von Marco Rubio, die die Runde macht und noch mehr verborgene Talente des Politikers offenbart. Der 54-Jährige als Assistenz-DJ bei einer Familienhochzeit am vergangenen Wochenende. Mit Kopfhörer halb am Ohr, eine Hand am Mischpult, die andere ab und an zum Beat in die Luft gereckt – also exakt so, wie man sich das vorstellt, wenn der Hobby-Turntable-Rocker mal auflegen will, um dem Laden so richtig einzuheizen.

Das ist ja ein Reflex, der mit abnehmender Komplexität von Plattentellern beziehungsweise Mixern leider immer weiter zugenommen hat: Menschen, deren Tagesgeschäft etwas vollkommen anderes ist, die auf Partys aber plötzlich erzählen, dass sie ja auch manchmal „auflegen“. Wobei dieses „Auflegen“ sich meist auf das Abspielen einer vorgefertigten Spotify-Playlist beschränkt. Oder sie lassen die einzelnen Songs lediglich mit den beiden Lautstärkeregler „ausfaden“ und „einfaden“, kommen sich dabei aber so unendlich cool vor als würden sie die Schubhebel einer Boeing 747 hochfahren. Je nach Pegel (Alkohol, nicht Lautstärke) wird auch mal ein „Loop“ gewagt und danach erwartungsvoll ins Publikum geschaut, mit dem Zitat aus Mark Ronsons Buch „Night People“ im Kopf: „Das Publikum vertraut dir jetzt. Und du zeigst ihnen, warum!“

Es gibt keine größere Genugtuung als eine volle Tanzfläche. Und natürlich war sie voll bei DJ Rubio. Welchen Song er dazu spielte, wäre besser nicht rausgekommen, aber es existieren halt Tonaufnahmen. „Shiver“ von John Summit und Hayla. Kein exquisiter Sound, eher schlimmster Gassenhauer-House. Andererseits verständlich: Auch ein Außenminister von Trump will einmal Crowdpleaser sein.