Wie ein Salto auf einem eingeseiften Hochseil: Der SPD-Politikerin Malu Dreyer gelingt, was nicht vielen gelingt.

Von Kurt Kister

Es gibt Menschen, darunter viele Frauen, die glauben, dass Frauen die besseren Menschen sind. Schaut man sich Männer in der eigenen Bekanntschaft oder weit darüber hinaus an, spricht vieles für diese These, zumal dann, wenn man, natürlich völlig subjektive, direkte Vergleiche anstellt. Michelle Obama zum Beispiel ist eindeutig ein besserer Mensch als Donald Trump, Taylor Swift überragt Andreas Gabalier moralisch-ästhetisch um Längen, und Marlene Engelhorn möchte man lieber bei einem Abendessen dabeihaben als Theo Müller. (Für Fußballfans: Engelhorn ist die österreichische Millionenerbin, die Geld verschenkt; Müller ist der Milch-Mogul, der sich privat mit Alice Weidel trifft, die möglicherweise jene Ausnahme ist, welche die Frauen-sind-die-besseren-Menschen-Regel bestätigt.)