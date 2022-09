Von Julia Rothhaas

"Malerei, das sind Farben und Formen", sagt Jürgen Tarrach. "Und die Formen sind bei Frauen eben besonders schön."Der Schauspieler steht in seinem Atelier, einem weiß gestrichenen Häuschen, das er vor fünf Jahren in eine Ecke seines Gartens bei Potsdam hat bauen lassen. Darin: viel Kram auf wenig Raum. An der Spüle stecken ausgewaschene Pinsel in unzähligen Gläsern, der Tisch ist voller Stifte, Skizzenbücher, Farbdosen und -Tuben, Anrührschalen und benutzter Farbpaletten. Auf dem Sofa, hinterm Sofa, an den Wänden, auf den Stühlen, Tischen, Hockern und sogar auf dem Boden stehen und stapeln sich Tarrachs Bilder, mal Acryl, mal Aquarell, mal Öl, zwischendurch Tuschezeichnungen und Linolschnitte. Darauf: vor allem Frauen.

Detailansicht öffnen Tarrachs Devise: Ausprobieren. "Ich werfe schon auch mal was weg, es kann einem ja nicht alles gelingen, das ist unmöglich." (Foto: Julia Rothhaas)

Detailansicht öffnen Marlene Dietrich als Linolschnitt. Tarrach fand die lässige Handhaltung der Diva besonders ansprechend. (Foto: Julia Rothhaas)

"Männer finde ich halt nicht so spannend zu malen", sagt Tarrach, durch sein Chaos wuselnd. Er holt ein Bild hinter einem anderen hervor und reibt sich den Bart am Kinn: "Gucken Sie mal, diese Beinhaltung!" Eine Dame in Braun vor blauem Hintergrund, eine ehemalige Kommilitonin. Ihre Haltung und ihr Gesichtsausdruck auf dem Foto, das bei einer "Bunbury"-Inszenierung entstand, gefielen dem 61-Jährigen so, dass er sie einfach malen musste. Oder die Opernsängerin Jessye Norman, ein Porträt, Acryl auf Papier, "da habe ich nicht lange herumgefackelt. Ich habe mir die Vorlage geschnappt, dann war das eine Abendsession". Hinter dem Porträt lehnt ein großformatiges Ölbild am Fenster, das eine Frau zeigt, die sich durch einen Spiegel hindurch selbst fotografiert. Auf einem Stuhl liegen zwei Linolschnitte, von Marlene Dietrich und Anita Berber, einer Nackttänzerin aus den Zwanzigerjahren. An der Wand wiederum hängen ein Bild seiner Tochter, einer Dame in einem Sessel, seiner Frau im Garten. Jede Menge Formen also.

Detailansicht öffnen Jürgen Tarrach auf der Suche nach dem Flow. (Foto: Julia Rothhaas)

Und dann steht da noch "Die Schmerzensreiche", eine Frau vor einem Fenster, nur mit einem Handtuch um die Hüften bekleidet, alles ziemlich abstrakt in dunklen Grün- und Blautönen. Das sei eigentlich seine Frau, "so kam sie aus dem Bad, ein tolles Motiv, also habe ich gesagt: Schatz, bleib mal stehen, ich muss dich fotografieren". Das Bild war mal viel heller, positiver, jetzt wirkt es düster. Schuld ist ein akuter Bandscheibenvorfall, da hat sich Tarrach ein bisschen die Schmerzen wegmalen müssen, daher auch der Titel. "Erst dachte ich, Mist, jetzt habe ich das schöne Bild kaputt gemalt, aber dann habe ich im Internet ganz gute Reaktionen darauf bekommen." Über die sozialen Medien zeigt Tarrach immer wieder, was er gerade fertiggestellt hat. So kann er sehen, was gut ankommt und was weniger.

"Ich brauche nur ein Blatt Papier und einen Stift."

Detailansicht öffnen Im Atelier darf das Terpentin stinken, und die vielen Ölflecken auf dem Boden stören niemanden. (Foto: Julia Rothhaas)

"Bestimmt wollen Sie jetzt wissen, warum ausgerechnet ein Schauspieler auch noch malen muss", sagt Tarrach, grinst und schiebt sich in seinen Regiestuhl. Bekannt wurde er mit der Krimireihe "Die Musterknaben", er ist im Theater wie im "Tatort" zu sehen, wurde für seine Rolle des Walter Sedlmayr in "Wambo" ausgezeichnet und stand in "Casino Royale" an der Seite von Bond-Darsteller Daniel Craig. "In diesem Beruf ist man abhängig von so vielem, für alles braucht es wahnsinnig viel Vorlauf, aber nichts davon bleibt." Bei der Malerei sei das anders, da könnten die Enkel später mal sagen: Hat mein Opa gemalt. Deshalb hilft ihm das Malen, den Kopf frei zu bekommen, "dort bin ich völlig frei und selbstbestimmt. Ich brauche nur ein Blatt Papier und einen Stift."

Detailansicht öffnen Die meisten von Tarrachs Bildern sind sehr gegenständlich, hier ein abstrakteres Werk. (Foto: Julia Rothhaas)

Und den Flow. Tarrach beschreibt diesen Zustand als etwas, das gleichzeitig aus einem heraus- und nicht herauswill. Erzwingen kann man ihn nicht, erst recht nicht, wenn ihm jemand beim Malen zusehen will, "der Grat zwischen Kleckserei und einem gelungenen Bild ist minimal". Mal stellt sich der Flow ein, mal nicht, manchmal braucht es dafür ein Bier. "Für den Mut", sagt Tarrach.

Dass es so etwas wie Aquarellfarben gibt, wusste er als Junge nicht. Der Kunstunterricht in seinem Gymnasium in Erkelenz südwestlich von Mönchengladbach sei stiefmütterlich gehandhabt worden, die Eltern interessierten sich nicht für Malerei. Farben kamen erst ins Haus, als Tarrach Vater wurde und er mit seinen beiden Kindern malte. Und er erfuhr, dass auch Kollegen wie Hannelore Hoger und Dominic Raacke neben der Schauspielerei malten. "Da habe ich Mut gefasst." Vor etwa zwanzig Jahren kaufte er sich also seine ersten Aquarellfarben und einen Block. "Das Papier muss dick sein, da kostet die Seite 1,70 Euro. Weil ich aus kleinen Verhältnissen komme, dachte ich: Ich nehme lieber nur ein Blöckchen mit zehn Seiten." Er habe dann davorgesessen und gedacht: Scheiße, wenn du den jetzt vollmalst, ist das Geld weg.

Detailansicht öffnen Porträt der Opernsängerin Jessye Norman, die 2019 starb. (Foto: Julia Rothhaas)

Mit den Jahren und der Übung wird Tarrach angstfreier, er hat Spaß am Experimentieren, probiert sich in Materialien und Formaten aus. Auch hier kostet es Mut, eine große Leinwand muss man erst mal befüllen. Steckt er in der Vorbereitung auf eine schwere Rolle, geht das nicht. "Da kann ich nicht mal ein Telefonat führen mit irgendeinem Amt." Auch bei Dreharbeiten packt er seinen Aquarellkasten ein: Ist es ihm langweilig, setzt er sich im Hotel hin und malt. Ein eigenes Atelier musste her, als er sich an Ölfarben heranwagte, das ist etwa vier Jahre her. Seiner Frau Ulrike wollte er die Terpentin-Schwaden im Haus nicht zumuten. Außerdem hat er hier nun eine man cave, seine Höhle, in der er herumwurschteln kann, wie er mag.

Detailansicht öffnen Kreatives Chaos: ein kleiner Auszug aus Jürgen Tarrachs Atelier. (Foto: Julia Rothhaas)

Damen stehen ihm in seinem Gartenhäuschen aber nicht Modell, Tarrach malt von Fotografien, Postkarten, Postern ab, damit er die Proportionen richtig hinbekommt. Und nur Frauen müssen es auch nicht sein, es gibt auch Landschaftsgemälde, Szenen, Abstraktes. Inspirieren lässt er sich dabei gern von Monet, seinem absoluten Idol. Wie man am besten eine Landschaft malt, einen Bierkrug oder ein Gesicht, guckt er sich wiederum von Expressionisten wie dem US-Amerikaner Richard Diebenkorn, Egon Schiele und Ernst Ludwig Kirchner ab, und bei Alten Meistern wie Rembrandt, wie man Hell/Dunkel-Effekte hinbekommt. Auch hat er sich eine Lehrerin gesucht, die ihm erklärt, wie man Volumina auf Porträts schafft, eine Wange also oder Lippen, "schwierig, diese Berge und Täler in einem Gesicht".

Detailansicht öffnen Gleich unter der Klimaanlage hängt der oberitalienische See ganz in Blau. (Foto: Julia Rothhaas)

Etwas ganz Neues ist in Tarrachs Werken nicht zu entdecken, und doch hat es etwas Eigenes, weil er es ja malt. "Ich muss niemandem etwas beweisen, sondern versuche, meine Techniken zu erweitern", sagt Tarrach. "Schließlich bin ich Hobbymaler und kann machen, was ich will." Was er macht, kommt gut an: 2018 hatte er seine erste Ausstellung. Sehr aufgeregt sei er gewesen, aber die ersten Werke wurden verkauft, inzwischen auch über Galerien. Trotzdem bleiben Zweifel: "Eigentlich wollte ich die Malerei für mich behalten, das sind doch innere Welten, die man da zur Schau stellt."

Bleibt die Frage aller Fragen: Wann ist ein Bild fertig? Jürgen Tarrach legt den Kopf zur Seite, überlegt kurz und holt ein Bild von der Wand. Ein See, dahinter Berge, die hintereinander verschwimmen, ein wolkenverhangener Himmel, alles sehr diffus, in vielen Blautönen. Fertig? Das sei eine Gefühlsfrage. "Als ich an diesem Bild gearbeitet habe, ist an einer Stelle Terpentin verlaufen. Sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Regenschauer im Hintergrund, so wollte ich das gar nicht haben. Meine Lehrerin meinte, ich solle einfach drübermalen. Aber ich wollte es so lassen. Es war fertig." Manchmal braucht es eben nur ein bisschen Terpentin - und Mut.

Keine Leidenschaft ohne Zubehör. Diese Gegenstände braucht Jürgen Tarrach fürs Malen:

Der Farbkasten

Detailansicht öffnen Beim Vermischen von Farben im Deckel des Kastens ergeben sich winzige Mini-Aquarelle. (Foto: Julia Rothhaas)

"Das sind irre Aquarellfarben von der Firma White Nights, aber leider aktuell politisch nicht vertretbar, weil sie aus Russland kommen. Nachdem ich sie vor Jahren bei meiner Mallehrerin entdeckt hatte, musste ich sie auch haben."

Der Stößel

Detailansicht öffnen Kein Sexspielzeug, sondern ein Glasläufer zum Vermahlen von Pigmenten. (Foto: Julia Rothhaas)

"Der Glasläufer sieht ein bisschen unanständig aus, aber den braucht man, um Pigmente zu zermahlen, wenn man selbst Farben herstellen möchte. Ich mache das nicht oft, weil es sehr aufwendig ist. Ich habe auch schon Eitempera hergestellt, die Alten Meister haben damit vorgemalt, eine tolle Konsistenz. Dafür vermischt man ein Ei mit destilliertem Wasser und Öl, in die Emulsion wird dann das Pigment gerührt. Um sie haltbar zu machen, nimmt man Nelkenöl. Weil das Ei ja roh ist, braucht man einen Kühlschrank dafür, aber den aus meinem Atelier hat gerade meine Tochter. Ihrer ist kaputt."

Das Pariser Blau

Detailansicht öffnen Das sehr intensive Pariser Blau wird auch "Berliner Blau" genannt. Muss aber niemand verstehen. (Foto: Julia Rothhaas)

"Eine geile Farbe! Von diesem Blau bin ich total begeistert. Wenn man sie pur auf dickes Papier aufträgt, wirkt sie fast Schwarz. Mit etwas Weiß ergibt sich peu à peu eine irre Palette an Blautönen. Das ist berauschend. Mir ist schon mal Blau ausgelaufen, da sah ich von Kopf bis Fuß aus wie ein Schlumpf."

