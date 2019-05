17. Mai 2019, 19:25 Uhr Immobilienmakler Christian Völkers "Maximal zwei Häuser oder Wohnungen"

Lebt in Hamburg "klein" auf 140 Quadratmetern, in Spanien "groß" auf 2 000 Quadratmetern Wohnfläche: Christian Völkers.

Der Makler Christian Völkers erklärt, warum Menschen nicht mehr als zwei Immobilien brauchen und Besitz oft nur noch als Belastung gilt.

Interview von Angelika Slavik

Ein riesiger schneeweißer Turm in der Hamburger Hafencity, seit Kurzem die Zentrale der Maklerkette Engel & Völkers. Christian Völkers, perfekter Anzug, perfekte Haare, wirkt wie aus einem Baldessarini-Plakat gefallen. In das hypermoderne neue Büro hat er antike Möbel gestellt. Er findet, es sieht blöd aus. "Ich weiß nicht, wie man das einrichten soll", sagt er. "Das ist alles so weiß hier."

SZ: Herr Völkers, gibt es einen Unterschied zwischen einer Wohnung und einem Zuhause?

Christian Völkers: Einen riesigen Unterschied. Häuser ...