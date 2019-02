6. Februar 2019, 19:10 Uhr Historie "Und wenn ich einmal sterbe ..."

Magersucht gilt als Wohlstandskrankheit der Gegenwart. Entdeckt wurde sie bereits im 19. Jahrhundert. Hat sogar Kaiserin Sisi darunter gelitten?

Von Theresa Parstorfer

Den Tag ihres Todes begann sie mit einer Semmel. Bestrichen mit Butter, bestreut mit Zucker. Selbstverständlich war so ein Frühstück für Ellen West nicht. Denn seit 15 Jahren waren Mahlzeiten ein Kampf und gleichzeitig alles, woran die junge Frau, deren echter Name nicht bekannt ist, denken konnte. Verbunden mit der Angst, dick zu werden. Am 3. April 1921, im Alter von 33 Jahren, schluckte sie schließlich eine Mischung aus Medikamenten und starb. Die Unmöglichkeit und gleichzeitig der Wunsch, "harmlos zu ...