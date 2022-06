"In Wahrheit passiert während der Langeweile schon ganz viel"

Für die Schauspielerin Liv Lisa Fries heißt Nichtstun sich selbst aushalten können. Ein Gespräch über Langeweile, Smalltalk, der sich wie die Vorhölle anfühlt, und den Wert eines Menschen, der neben einem sitzt - ganz nah, Arm in Arm.

Interview von Johanna Adorján

Liv Lisa Fries kommt mit dem Fahrrad zu dem Café in einer ruhigen Ecke von Berlin-Neukölln. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Babylon Berlin", ist ganz in Schwarz gekleidet - flache Stoffschuhe, Hose, ein fehlender Knopf am Hemd ist durch eine Sicherheitsnadel ersetzt. Die Haare trägt sie neuerdings kurz. Es ist schwül, es gibt Eistee, nebenan ist eine Schule - während des Interviews fahren ständig ernst aussehende Kinder auf Tretrollern vorbei.