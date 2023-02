Sehnsuchtsort für Büchersammler: das Antiquariat Kitzinger in München.

Von Kurt Kister

Buchläden gehören zur kritischen Infrastruktur; Antiquariate wiederum müssten mit dem Kulturgutschutzzeichen versehen werden (ach, was ist die deutsche Sprache wunderbar mit ihrer nahezu unbegrenzten Zusammenfügbarkeit einzelner Wörter). Sie wissen schon: ein blaues Dreieck spitz auf einem blauen Viereck stehend, das Ganze auf weißem Grund. So will es die Haager Konvention von 1954 für Kulturgut, das besonders zu schützen ist. Das Antiquariat ist im Zeitalter der bildschirmwischgesteuerten Aufmerksamkeit und der allmählichen Entbuchisierung erheblicher Teile der Gesellschaft zweifelsfrei ein bedrohtes Kulturgut.