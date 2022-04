Protokolle von Cora Krüger

Sie spielt die Kommissarin Sarah Kohr in der gleichnamigen Krimi-Reihe oder die Susi in den Eberhofer-Filmen: Lisa Maria Potthoff, 43, ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Trotz ihres vollen Terminkalenders wirkt sie beim Interview in Berlin entspannt. In einem Café bei den Hackeschen Höfen kommt sie schnell in Plauderlaune.