Von Sabrina Seifert

Die Schule war Carsten Schroeter vom ersten Tag an verhasst. Er weiß nicht mehr genau, was er am ersten Schultag machen musste. Aber "irgendetwas mit Stiften", sagt er heute. Eigentlich hatte er sich auf die Schule gefreut. Zumindest bis zu dem Moment, als die Lehrerin sagte: "Das geht nur mit der rechten Hand." Der kleine Junge hatte bisher alles mit der linken Hand gemacht - und haute in der Pause ab. "Einfach getürmt. Am ersten Schultag." Seine Mutter war entsetzt, der Sohn jedoch sagte: "Ich gehe nicht mehr in die Schule!" Damit war das Thema für ihn durch.