Was tun, wenn der Kletterpartner mit Verweis auf die neue Ehefrau immer absagt? Unserem Therapeutenpaar klingeln bei der Wortwahl die Ohren.

Von Nadja und Clemens von Saldern

Ein guter Freund, der wie wir gerne klettern geht, ist mit einer Frau verheiratet, die mit Bergsport überhaupt nichts anfangen kann. Wenn wir ihm vorschlagen, am Wochenende mal wieder einen Tag zusammen an den Fels zu gehen, lautet die Antwort in jüngster Zeit immer: "Da muss ich erst die Chefin fragen." Und dann folgt meistens die Absage. Unser Eindruck ist aber, dass seine Frau gar nichts dagegen hätte, ihn mal einen Tag los zu sein. Sollen wir das ansprechen oder ihn als Kletterpartner aufgeben?