Ministerpräsident empfängt Königin Silvia in Wiesbaden

Wiesbaden/Bensheim (dpa/lhe) - Die schwedische Königin Silvia hat am Freitag die hessische Staatskanzlei in Wiesbaden besucht. Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) und seine Frau Ursula empfingen die aus Heidelberg stammende Königin. Bei einem etwa einstündigen Gespräch mit Bouffier und seinem Kabinett bat die 75-Jährige um die Unterstützung ihrer Arbeit für benachteiligte Kinder. "Es war ein intensiver, aber sachlicher Austausch", sagte Bouffier anschließend. Nach anderthalb Stunden verabschiedete sich die Königin in Richtung ihrer Heidelberger Heimat.

Am Vormittag war Königin Silvia im südhessischen Bensheim für ihren Einsatz für Kinder ausgezeichnet worden. Mit ihrer World Childhood Foundation kämpft sie gegen die Ausbeutung und Vernachlässigung von Kindern, gegen Misshandlung und Missbrauch sowie für bessere Lebensbedingungen für Mädchen und Jungen.