Braunschweig (dpa) - Für Hinweise auf Einbrecher in seinem Haus hat der Basketball-Star Dennis Schröder eine hohe Belohnung ausgesetzt. "Ich belohne den, der mir den entscheidenden Hinweis liefert, der zu den Tätern führt, mit 50 000 bis 100 000 Euro", sagte Schröder der Zeitung "Bild am Sonntag". Der 26-jährige NBA-Profi von Oklahoma City Thunder hat ein Haus westlich von Braunschweig, in das Diebe nach Polizeiangaben vor zwei Wochen eingebrochen waren. Sie sollen Geld, Schmuck und Uhren im Wert von etwa einer halben Million Euro mitgenommen haben. Die Polizei Peine bestätigte am Sonntag, dass die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall weiter laufen.