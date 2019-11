Weidenfeller ist neuer "Laureus Sport for Good"-Botschafter

Berlin (dpa) - Der ehemalige Torhüter von Borussia Dortmund, Roman Weidenfeller (39), ist zum Botschafter der "Laureus Sport for Good"-Stiftung ernannt worden.

In einer Pressemitteilung und auf Instagram verkündete die Stiftung: "Wir freuen uns, Fußballweltmeister Roman Weidenfeller in der Laureus Sport for Good-Familie willkommen zu heißen." Auf Fotos ist Weidenfeller bei einem Besuch des Mädchen-Fußballprojekts "Kicking Girls" zu sehen.

Weidenfeller schrieb dazu auf Instagram: "Für mich ist es eine große Ehre, der Laureus Sport for Good Family anzugehören, und diese Aufgabe erfüllt mich mit großem Stolz." Er sei hochmotiviert, bedürftige Kinder zu unterstützen.

Zu den bisherigen "Laureus Sport for Good"-Botschaftern gehören Franz Beckenbauer, Boris Becker, Maria Höfl-Riesch und Katarina Witt. Die Stiftung verfolgt mit drei Säulen ein Ziel: Die Kraft des Sports zu nutzen, um gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen und benachteiligten Kindern und Jugendlichen über soziale Sportprojekte zu helfen.