Stuttgart (dpa) - Harald Schmidt hat sich einen lange gehegten Wunsch erfüllt: ein Soloauftritt im Stuttgarter Schauspielhaus. "Ich habe 41 Jahre darauf gewartet, diese Bühne für mich allein zu haben", sagte der 62-Jährige am Samstagabend im Stuttgarter Schauspielhaus während der ersten Ausgabe seiner neuen Show-Reihe "Echt Schmidt". 1978 hatte der Schauspieler, Moderator und Kabarettist in Stuttgart seine Schauspielausbildung begonnen. "Dieser Beruf hat viel mit Demut zu tun", witzelte Schmidt mit Blick auf die lange Wartezeit.

Unter dem Titel "Ein bunter Abend für Abgehängte" kommentierte Schmidt temporeich und ironisch aktuelle Themen - vom Klima, dem Pullover von Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck bis zu künstlicher Intelligenz. Schließlich musste er sich die Bühne doch noch teilen: Als Überraschungsgast empfing Schmidt den Stuttgarter Generalmusikdirektor Cornelius Meister. Bis zum Sommer kommenden Jahres sind noch fünf weitere Folgen von "Echt Schmidt" im Schauspielhaus geplant.

Die erste Ausgabe erinnerte in weiten Teilen an die "Harald Schmidt Show". Einer Rückkehr als Fernsehmoderator hat Schmidt in der Vergangenheit allerdings eine Absage erteilt. Mehr als fünf Jahre nach dem Ende seiner TV-Show, betreibt Schmidt unter anderem eine Videokolumne auf "Spiegel Online" und stand zuletzt mit einer Sprechrolle auch auf der Stuttgarter Opernbühne.